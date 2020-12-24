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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مرشح لرئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة: التوعية ضد كورونا هدفنا الأول

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:13 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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قال الطالب عبدالرحمن سعيد محمد، المرشح لمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، فى أول تصريحات صحفية له، إنه يسعى لخدمة كل الطلاب الموجودين في الجامعة.

وأشار محمد الطالب في الفرقة الرابعة بكلية الآثار البالغ من العمر ٢٠ عامًا، إلى أن أول ما سيقوم به حال فوزه هو عمل حملات توعية عن فيروس كورونا.

وأكد في تصريحات خاصة لموقع «الدستور» أنه يسعى إلى عودة الأنشطة الطلابية، ولكن بشكل جديد في ظل وجود فيروس كورونا واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية أثناء عودتها.

واستكمل أنه توجد لجان اتحادية سواء علمية أو صحفية أو رياضية أو فى أي مجال آخر للعمل على تنفيذها.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قد قال إن الانتخابات الطلابية أظهرت الوعي بين الطلاب.

وأضاف خلال مؤتمر انتخابات الاتحادات الطلابية أن الدول تتقدم بمواطنيها، وأشار الخشت خلال المؤتمر الصحفي إلى أن كل شخص مطالب بتغيير العالم.

وقال الخشت: هناك فرق بين دولتين الدولة التي يسعى فيها المواطن إلى التغيير بنفسه أولا ودولة يريد فيها المواطن تغيير العالم إلا نفسه.

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، اليوم، أسماء رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية اليوم الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية بالكليات، موجهًا بضرورة تفعيل أنشطة طلابية ومسابقات "أونلاين" يستفيد منها جميع الطلاب، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن الجامعة ستقدم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب وتقدم لهم التسهيلات التي يتطلبها دورهم الجديد.

وتقام، اليوم الخميس، بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فعاليات انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، ليسدل الستار على الانتخابات الطلابية للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021.

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