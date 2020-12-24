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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البترول» تكشف سبب رائحة الغاز في الإسماعيلية الإثنين المقبل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:11 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن «تاون جاس» التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن ملء الخزان الرئيسي للرائحة بمحطة تخفيض الضغط، وإضافة الرائحة بمنطقة الإسماعيلية، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا يوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020.

وأهابت الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة بمنطقة أبوقير، مؤكدة أنها إجراءات طبيعية تتم بشكل دوري وفقًا للتوقيتات المعتمدة وحاجة المحطات، ولا تمثل أى خطورة على المواطنين، كما تتم عملية ملء الخزان بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، وأنه في حالة وجود أي استفسار، فإنه يرجي التكرم بالاتصال من أى تليفون أرضى بطوارئ الشركة على رقم 129.

وتعمل تاون جاس في مجال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والمنشآت ذات الأنشطة التجارية والصناعية ومحطات الكهرباء، ومحطات تموين السيارات بمناطق امتياز الشركة بـ5 محافظات، هي "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية".

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