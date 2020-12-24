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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«علمية كورونا»: استخدمنا دواء أوقفه العالم كله وتأكدت صحة «خطوتنا»

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:07 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس الكورونا المستجد، إن التحدي الأكبر الذي واجهته اللجنة هو الوصول بنسب الشفاء للنسب العالمية.

وأكد حسني، أن العالم أجمع تأكد من قرار اللجنة العلمية المصرية بشأن استخدام الهيدوكسين، وأنه فعال في علاج مصابي فيروس الكورونا، حيث استخدمناه فى الوقت الذي أوقف العالم استخدامه، وفقًا لشروط محددة وفي وقت مناسب.

وأضاف، أن مصر أول دولة في العالم وضعت مضادات التجلط والكورتيزون، ضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد، وتم تغيير البروتوكول وتحديثه بوضع الريميدسفير، وأخذنا قرار عدم إيقاف أى دواء إلا إذا كان سيئًا.

وتابع: "كل يوم نواجه تحديات، ولكن هدفنا الأساسى صحة المصريين، هدفنا أن المصريين لا يصابون ويتعافون بشكل كامل في حالة الإصابة، ووزارة الصحة أصبحت مركز أبحاث ولا يقتصر دورها على تقديم الخدمات فقط، وهناك دول كانت تطلب منا الأدوية لوجود نقص فى الأدوية لديها خلال جائحة كورونا".

جاء ذلك المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة والسكان الآن، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وغرفة صناعة الدواء والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، للإعلان عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال عام.

كما ستناقش دور وزارة الصحة والسكان في توفير الأدوية خلال الجائحة بالتعاون مع الشركاء المعنيين، كما سيتم الإعلان عن موقف مصر العلمي فيما يتعلق بالأبحاث التي تم إجراؤها على فيروس كورونا على مستوى العالم والنتائج الدولية والنشر الدولي للأبحاث، كما سيتم الإعلان عن الآليات الواجب على المواطنين اتباعها للحصول على العلاج، فضلًا عن الإرشادات المهمة للوقاية من كورونا أثناء الموجة الثانية، لا سيما للنساء الحوامل وكبار السن.

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