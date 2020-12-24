محافظ الغربية: مستمرون فى متابعة المشروعات بشكل يومى

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في متابعة كل المشروعات بشكل يومي من خلال الجولات المستمرة، للتأكد من تنفيذ المخطط الزمني والالتزام بكل المعايير المتفق عليها مع الشركات المنفذة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع المجزر النصف آلي ومحطة إنتاج البيض يرافقه الدكتور محمد الحضري، استشاري الأعمال بالمحافظة.بدأت الجولة بتفقد المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة، والذي يقع على مساحة 30 قيراطًا والمسند لشركة المعصرة للصناعات الهندسية، وتم تصميمه على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة للعمل بشكل نصف آلي لاستيعاب 1680 رأسًا يوميًا، حيث تابع المحافظ استكمال الأعمال المعدنية، والإنشائية، وكذلك استكمال الأعمال الخاصة بالمبنى الإداري ومنصة التحميل والتنزيل والعزل، موجهًا بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه.كما تفقد المحافظ أعمال الإنشاءات الجارية في مشروع محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم، حيث تم الانتهاء من تركيب الهياكل المعدنية لعدد 5 عنابر، وجار العمل في 3 عنابر أخرى، وتم تشوين الحوائط المعزولة، تمهيدًا لتركيبها في مطلع الأسبوع القادم، عقب وصول المعدات خلال هذا الأسبوع، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من عدد 2 عنبر تربية للتشغيل في أسرع وقت ممكن.وأوضح المحافظ، أن هذين المشروعين سوف يكون لهما الأثر الواضح، سواء في الذبح الجيد والسريع وبصورة سليمة، وتحت إشراف كوادر طبية بيطرية، وكذا زيادة إنتاج بيض المائدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.