جمهور غفير بانتظار «بيج رامي» في مطار القاهرة (صور)

حرص العشرات من محبي وعشاق ممدوح السبيعي، الشهير بالدبابة البشرية "البيج رامي" بطل كمال الأجسام، على انتظاره بمطار القاهرة قبل وصوله إلى أرض الوطن، واصطف عدد من المواطنين أمام بوابات الاستقبال في انتظار وصوله ظهر اليوم الخميس.ويشهد مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي وصول البيج رامي على متن رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك ظهر اليوم بعد حصوله على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أوليمبيا 2020 لكمال الأجسام.ومن المقرر أن يكون وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في استقبال البيج رامي عقب وصوله لأرض الوطن، بصحبة عدد من أبطال رياضة كمال الأجسام ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على حصوله بطولة مستر أولمبيا بعد أن توج بها الأحد الماضي لأول مرة في تاريخه.