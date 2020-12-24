موقع أمريكي: أذربيجان تتوسط لاستعادة العلاقات التركية- الإسرائيلية

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، يتوسط لدى حليفه التركي رجب طيب أردوغان، لإصلاح علاقة بلاده بإسرائيل، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رأي أنها خطوة إيجابية، وأبدى رغبته في العمل على توطيد العلاقات التركية- الإسرائيلية في الفترة القادمة.وذكر الموقع، نقلا عن مسئولين إسرائيليين، أن علييف أشار إلى أردوغان بإعادة العلاقات مع إسرائيل، خلال آخر مكالمة هاتفية لهما، كما قال وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، إن أذربيجان تعتقد أن الوقت مناسب لإصلاح العلاقات الإسرائيلية التركية.وحسب"أكسيوس"، أكد مستشارو علييف لنظرائهم الإسرائيليين أن "أردوغان لا يتبنى أي موقف عدائي مع إسرائيل، بل على النقيض تمامًا، فهو يؤيد تعزيز العلاقات، لكن مستشاريه هم من حرضوه ضد تل أبيب، لكنه الآن لم يعد يستمع لإرشاداته".ونقل الموقع عن أحد المسئولين الإسرائيليين قوله: "أعرب علييف وكبار مستشاريه عن رغبتهم في رؤية صديقيهم الحميمين- تركيا وإسرائيل- يعودون إلى علاقتهم الطبيعية، وهم الآن على أتم الاستعداد للمساعدة في تحقيق ذلك".وكان مستشار الرئيس التركي للشئون الخارجية، مسعود جاشين، أعلن مؤخرا عن عودة المحادثات الثنائية بين إسرائيل وتركيا، وأشار إلى أنه يمكن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين تل أبيب وأنقرة بحلول مارس المقبل، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "فويس أوف أمريكا".يأتي هذا فيما تداولت تقارير إعلامية في الفترة الأخيرة أنباء تفيد بأن تركيا تسعى لتوطيد علاقتها بإسرائيل، كان آخرها موقع "المونيتور" الذي كشف في وقت سابق من هذا الشهر أن رجب طيب أردوغان عين سفيرا جديدا للبلاد في إسرائيل، سعيًا لتطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، ما يؤكد ازدواجية الرئيس التركي الذي دائما ما يعلن مهاجمته لتل أبيب، بينما على أرض الواقع يتودد إليهم من أجل عودة العلاقات بين البلدين مرة أخرى.