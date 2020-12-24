صحيفة سعودية: تواجد تركيا في ليبيا محاولات يائسة

أكدت صحيفة "آرب نيوز" السعودية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر استمرار البحث المثير للجدل عن النفط بواسطة سفينة مسح في شرق البحر المتوسط ​​لمدة ستة أشهر أخرى، حتى يونيو من العام المقبل.كما حصل أردوغان على موافقة برلمانية على نشر قوات في ليبيا لمدة 18 شهرًا أخرى، بعد أن فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه بأصوات المعارضة.وستواصل سفينة المسح Oruc Reis الآن البحث عن النفط والغاز في المياه الإقليمية التي تطالب بها اليونان وقبرص، في خطوة ستثير حنق الاتحاد الأوروبي.ففي الشهر الماضي، التزم قادة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات محدودة على الأفراد الأتراك، لكنهم علقوا خطوات أكثر جدية حتى مارس، في حين طالبت اليونان بحظر توريد الأسلحة إلى تركيا.وقال إيفانجيلوس كوكينوس، الخبير الجيوسياسي في أثينا: "مددت تركيا انتشارها في ليبيا، لأن الحكومة التركية تعلم أن هناك تعاونًا متزايدًا بسرعة بين اليونان وحلفاء إقليمييين وعلى رأسهم مصر، وكذلك الإمارات العربية المتحدة وفرنسا".وأوضح أن أردوغان كان يحاول إثارة التوترات في الخارج للحفاظ على نفوذه داخل تركيا، ومع ذلك، فإن أي حرب واسعة النطاق ستأتي بتكلفة سياسية لأردوغان، مما يعني أن المواجهة العسكرية بين اليونان وتركيا قد تكون محتملة.وستواصل اليونان الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على الأسلحة وعقوبات ضد تركيا، وليس فقط ضد الأفراد الأتراك.كما تم نشر قوة كبيرة من البحرية اليونانية عبر الحدود اليونانية، وسوف تدافع عن السيادة اليونانية بغض النظر عن التكلفة.وقال إن اتفاقيات الدفاع اليونانية مع الإمارات ومصر ستردع أي تصعيد عسكري في المنطقة.بينما قال سيث ج.فرانتزمان، المدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للتقارير والتحليل، إن قرارات أنقرة الأخيرة بشأن تمديد شروط النشر لم تكن مفاجئة.وأضاف: "تركيا تنوي البقاء في ليبيا على المدى الطويل، فهدف أنقرة هو خلق حقائق على الأرض في ليبيا وسوريا والصومال وقطر ودول أخرى، لتبرير مشاركتها ومواصلة الضغط على الدول التي تعتبرها أعداء، مثل مصر".وقال فرانتزمان إن مثل هذه الخطوة أعطت أنقرة نفوذًا على البحر المتوسط ​​وفرصة لمواصلة التهديد بابتزاز دول مثل اليونان ومصر في كل مرة تحتاج فيها إلى إلهاء أو قضية شعبوية جديدة تدعي أنها تتحدى دولًا أخرى للتغطية على فشل الحكومة الداخلي.