«علمية كورونا»: اعتمدنا على معلومات الصين وإيطاليا في أول بروتوكول علاج

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن مصر اعتمدت في بداية وضع بروتوكولات العلاج وكيفية التعامل مع مصابي الفيروس على التواصل مع دولتي الصين وإيطاليا.وأضافت العسال أن أول بروتوكول وضعته اللجنة العلمية في مارس 2020، ضم مضادات الفيروسات والتجلط، والكورتوزون، رغم رفضه عالميا، حتى تأكدوا في الخارج أنه يساعد بدرجة كبيرة في الشفاء، مشيرة إلى أن اختيار الوقت المناسب لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، ساعد بشكل كبير في تحقيق نسب شفاء جيدة.وأكدت أن استخدام مضادات التجلط ساعد في انخفاض أعداد الوفيات، لذا تم التوسع في استخدامه بداية من البروتوكول الثاني مايو 2020، مضيفة أن بروتوكول نوفمبر 2020 تم من خلاله زيادة استخدام مضادات الفيروسات وساعد أيضا في تعريف الحالة، ودور المضادات الحيوية ومتى يتم استخدامها، وذلك بعد ملاحظة سوء استخدامها مع حالات كورونا، كما تمت إضافة طرق علاج الجهاز الهضمي، حيث حققت أيضا نسب شفاء كبيرة، موضحة أنه تم تدريب الأطباء على كيفية استخدامه بشكل صحيح.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة والسكان الآن، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وغرفة صناعة الدواء والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، للإعلان عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال عام.كما ستناقش دور وزارة الصحة والسكان في توفير الأدوية خلال الجائحة بالتعاون مع الشركاء المعنيين، كما سيتم الإعلان عن موقف مصر العلمي فيما يتعلق بالأبحاث التي تم إجراؤها على فيروس كورونا على مستوى العالم والنتائج الدولية والنشر الدولي للأبحاث، كما سيتم الإعلان عن الآليات الواجب على المواطنين اتباعها للحصول على العلاج، فضلا عن الإرشادات المهمة للوقاية من كورونا أثناء الموجة الثانية ولاسيما للنساء الحوامل وكبار السن.