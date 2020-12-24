رغم كورونا.. أبرز زيجات المشاهير في 2020

- ياسمين صبري



- محمود العسيلي



- محمد الشرنوبي



- ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي



- هنادي مهنا وأحمد خالد صالح



- ميار الغيطي



- رنا سماحة



شهد عام 2020 رغم ظهور فيروس كورونا المستجد عدة زيجات لمشاهير، منهم من أقام الزفاف في المنزل ومنهم من احتفل في قاعات كبرى، وترصد"الدستور" أبرز زيجات المشاهير هذا العام.كان الحدث الأبرز هذا العام عندما تزوج رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة من الممثلة ياسمين صبري، وكان من المقرر أن يجري حفل الزفاف خلال فصل الصيف، ليحضره عدد كبير من الضيوف والمقربين لكن الثنائي فضلا الاحتفال بشكل ضيق وبحضور الأهل فقطن بسبب الإجراءات الخاصة بفيروس كوورنا المستجد، وأهمها فرض التباعد الاجتماعي.احتفل المطرب محمود العسيلى بزواجه من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم فى حفل زفاف بسيط اقتصر على عدد محدود من الأهل والأصدقاء.احتفل الفنان محمد الشرنوبى بزواجه من مديرة أعمال الفنانة أنغام راندا رياض، في حفل بسيط جمع العروسين واصدقائهما وهي الزيجة التي جاءت سريعا، بعد انفصال الشرنوبي عن خطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ.في رمضان أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز بشكل مفاجئ زواجها من الفنان أحمد العوضي، من خلال تغيير حالتها الاجتماعية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى متزوجة.وسط احتفال كبير من المشاهير أقيمت مراسم زفاف الثنائي أحمد صالح وهنادي مهنا، في فندق هيلتون القاهرة.أعلنت ميار الغيطي عن زواجها وعقد قرانها على أحد الشباب من خارج الوسط الفني، ونشرت صورتهما عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت عليها وقالت " الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".كانت آخر زيجات عام 2020 المطربة رنا سماحة والملحن سامر ابو طالب، بعد صداقة استمرت 16 عاما وأقيم حفل الزفاف بأحد الفنادق النيلية بالقاهرة وبحضور عدد كبير من نجوم الأغنية والمشاهير.