المغرب يفرض قيودًا جديدة للحد من تفشي كورونا

أعلنت المغرب، اليوم الخميس، عن فرض قيود جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد وتستمر لمدة 3 أسابيع، وفقا لـ"العربية عاجل".وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 2566 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 423214 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، أنه تم تسجيل 56 وفاة جديدة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7086 حالة، وتسجيل 2970 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 385895.