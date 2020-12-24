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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«مباحث القاهرة» تعيد 1.5 مليون جنيه لمواطن «نسيها في تاكسي»

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
جريدة الدستور
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نجح رجال مباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، في إعادة مليون و500 ألف جنيه لصاحبها بعد تركها سهوًا داخل سيارة أجرة بالجمالية.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم محمد علوي، رئيس مباحث قسم شرطة الجمالية، مفاده ورود بلاغ من مالك محل مشغولات ذهبية، كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية باستقلاله سيارة أجرة تاكسي من أمام مسكنه لتوصيله لمحل عمله، وعقب نزوله بدائرة القسم اكتشف تركه سهوًا صندوق من الكرتون بداخله مبلغ مالى قدره مليون و500 ألف جنيه داخل السيارة وانصراف قائدها عقب استيلائه على المبلغ المالي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد بيانات السيارة ومالكها سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وباستدعائه وسؤاله قرر بأن السيارة بحيازة أحد الأشخاص، مقيم بذات الدائرة، ويعمل عليها كسائق، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير تم ضبطه، وبمواجهته أقر بعثوره على الصندوق المشار إليه عقب نزول المُبلغ من السيارة، وعقب اكتشافه احتوائها على المبلغ المالي المنوه عنه، قام بالاستيلاء عليه وإخفائه بمسكنه.

وأرشد المتهم عن "الصندوق" الذي تم ضبطه وبداخله المبلغ المالي المُستولى عليه بمكان إخفائها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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