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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وزيرة الصحة تطمئن على جاهزية مستشفيات أسيوط لمواجهة كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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شارك اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في اجتماع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية والمحافظين، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لاستعراض الوضع الوبائي ومستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر بعد مرور عام على الجائحة في العالم، والتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، بالإضافة إلى مناقشة آلية توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية بالمحافظات. 

وأكد محافظ أسيوط، في بيان اليوم الخميس، على جاهزية مستشفيات عزل أبوتيج والصدر والحميات واستمرارهم في استقبال حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى جاهزية المستشفيات المركزية والعامة للتعامل مع الحالات من خلال تخصيص أسرة عزل وعناية مركزة بكل مستشفى للتعامل مع المصابين وحالات الاشتباه.

وأشارت إلى فرض إجراءات صارمة وتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وفرض غرامات فورية على المخالفين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى توجيه جميع رؤساء المراكز والأحياء ورؤساء القطاعات المعنية بالمحافظة، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمباني الوحدات المحلية والديوان العام للمحافظة وجميع المنشأت الحكومية والخاصة بصفة دورية، وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات وتطهير وتعقيم خطوط النقل والمواقف مشددًا على فرض الغرامات على المخالفين والتنسيق مديرية الأمن، وكافة الجهات الرقابية لتكثيف الحملات المشتركة على وسائل النقل الجماعي والعام للتأكد من إلتزام المواطنين بإرتداء الكمامات الطبية الواقية، واستمرار أعمال الرش والتطهير للمباني الخدمية بجميع أنحاء المحافظة. 

واستعرضت وزيرة الصحة، آلية توزيع اللقاح بمصر من خلال توفير مراكز صحية بكل محافظة للتطعيم باللقاحات وتشمل مسارات تلك المراكز منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها إطلاع الأشخاص على جميع الشروط وغرفة للتطعيم ومكان مخصص لحفظ اللقاح، وكذلك عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم حيث يتم أخذ اللقاح على جرعتين بينهما ٢١ يوميًا بنفس المركز مشيرة إلى تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بعملية الحصول على اللقاح.

ونوهت بأن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام ومرضى الفشل الكلوي وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن ومرضى القلب والأوعية الدموية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة ونفقة الدولة والتأمين الصحي، كما شددت على ضرورة عدم تراخي تلك الفئات في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح. 

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