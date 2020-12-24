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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يمنح عددًا من كبار مستشاريه أوسمة الأمن القومي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن منح عددًا من كبار مستشاريه أوسمة الأمن القومي مكافأة لهم عن دورهم في المساعدة في إبرام اتفاقات تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وأربع دول عربية.

ونقلت وكالة رويترز الإخبارية، أعطى ترمب وسام الأمن القومي لوزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين وكبير المستشارين جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي لـ الشرق الأوسط في بيركويتز والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان وسفير الولايات المتحدة لدى الإمارات جون راكولتا.

وقال البيت الأبيض، بفضل جهود هؤلاء الأفراد لن تكون المنطقة كما كانت، إذ إنها تتجاوز أخيرًا صراعات الماضي.

وأبرمت إسرائيل على مدى الأربعة أشهر الماضية اتفاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، ويأمل كبار المسؤولين الأميركيين في إبرام اتفاق آخر قبل انتهاء ولاية ترامب في 20 يناير.

وتعود سلطة الرئيس في منح وسام الأمن القومي إلى عام 1953 بموجب أمر تنفيذي يسمح بالاعتراف بالمساهمات الرئيسية في مجال الأمن القومي.

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