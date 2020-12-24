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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى «نقدي» بدءا من يناير

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:49 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحويل دعم الخبز العيني إلى دعم نقدي بدءًا من الشهر المقبل.

وقال المركز، في بيان اليوم، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل دعم الخبز العيني إلى دعم نقدي بدءًا من الشهر المقبل، مُوضحةً أن منظومة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي ما زالت قيد الدراسة، ولن تؤثر نهائيًا على دعم الخبز، باعتبارها منظومة تهدف إلى الحد من تسرب الدعم، وتضمن وصوله إلى مستحقيه، مُشددةً على استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي تغيير.

وفي سياق متصل، يتم بانتظام صرف سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم، حيث تم صرف سلع غذائية وغير غذائية ممثلة في السلع الأساسية، بالإضافة إلى الأجبان والألبان والدواجن المجمدة والمنظفات المنزلية.

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