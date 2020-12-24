6 حالات تعافي من «كورونا» تغادر مستشفى العديسات بالأقصر

أعلنت مستشفى العديسات للعزل الصحي بالأقصر، اليوم الخميس، بقيادة الدكتور أحمد فتحي، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد العجمي، نائب المدير، والدكتور أحمد خليل، إخصائي الباطنة والكلى بالمستشفى، عن خروج 6 حالات كورونا جديدة، بعد تعافيهم وتلقيهم العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة، وجميعهم من كبار السن ومرضي الفشل الكلوي.وأوضح الدكتور أحمد فتحي، مدير عام المستشفى، أن المستشفى سجلت 6 حالات تعافى وخروج لحالات كورونا، ليصل عدد إجمالي الحالات التي خرجت خلال الموجة الثانية من فيروس المستجد، 75 حالة تعافي.يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد، وكيل المديرية، والدكتور بكري عبدالستار، مدير مستشفيات العزل بالمديرية.كما يتوجه الدكتور أحمد فتحي، مدير عام المستشفى، بالشكر والتقدير لمشرفي التمريض والاشعة وفني المعمل وجميع طاقم العمل بالمستشفى من عمال نظافة وأفراد الأمن والإداريين.