ضبط 1.2 طن سكر مدعم للبيع بالسوق السوداء في الغربية

شنت مديرية التموين في محافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة تموينية لضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية وضبط الأسواق وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.و أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح مركز شرطة سمنود رقم 25153، ضد " س.ش " لتجميع سلع تموينية مدعمة بمقدار (1240 كيلو سكر تمويني مدعم و612 زجاجة زيت تموينى مدعم)، بغرض الاتجار بها فى السوق السوداء وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها.كما تم ضبط 34 اسطوانة اوكسجين طبية، و25 منظم هواء مجهولين المصدر بغرض الغش وتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة مخالفة للقانون رقم 281 لسنة 2020 والقانون 154 لسنة 2019، وتم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم.