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مصر

عبدالعاطي يستعرض معدلات تنفيذ أعمال تأهيل الترع والري الحديث

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:46 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع المهندس محمود السعدي المشرف على مشروعي تبطين الترع والري الحديث والاتصال السياسي، وذلك لاستعراض ومتابعة تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، ومتابعة مشروعات الري الحديث، ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات.

وأكد وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، الخميس، على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة في المشروع القومي لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ في جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، والتأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

وطالب وزير الري، بضرورة الإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، موضحًا أن هذه النظم الحديثة في الري ستساهم فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

كما وأوضح وزير الموارد المائية والري، إن خطة تنفيذ المشروع على مستوى المحافظات في المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية، من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو 2022 وتشمل 7 آلاف كيلو متر، مشيرًا إلى مواصلة كافة قطاعات الوزارة، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية.

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