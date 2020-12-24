إصابة شابين بكسور إثر انقلاب دراجة بخارية بالبدرشين

أصيب شابان بكسور وجروح متفرقة، اثر انقلاب دراجة بخارية يستقلانها بالطريق الدائري الأوسطي بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، وتم نقلهما بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث مروري، بالطريق الدائري الأوسطي بمنطقة البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابان يستقلان دراجة بخارية، تعرضا لحادث مروري، مما أسفر عن إصابتهما بكسور وجروح متفرقة.تم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.