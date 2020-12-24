قادة «العشيرة المحمدية»: أقطاب التصوف رفضوا التوريث

أصدر قادة العشيرة المحمدية بيانًا اليوم، طالبوا فيه المشيخة العامة للطرق الصوفية بتحكيم العقل واختيار الأصلح لقيادة طريقة بحجم العشيرة المحمدية، مؤكدين أن التوريث لايصلح في كل الأحوال، فهناك شيوخ خلفهم أبناء راشدين وصالحين قادرين على الحفاظ والنهوض بطرقهم، وهناك شيوخ طرق لم يتركوا خلفاء لهم كما هو الحال في الطريقة المحمدية أو العشيرة المحمدية، وعليه يجب على المشيخة الصوفية اختيار الأصلح، فالأوائل من أهل التصوف لم يورثوا الطريق الصوفي أو يعطوا السر لأبنائهم ابل أعطوه لتلاميذهم القادرين على الحفاظ على الطريق.وأوضح البيان: يقول شيخنا وإمامنا فضيلة الإمام محمد زكي ابراهيم في كتابه البداية: أن الشيخ أبو الحسن الشاذلي انطلق ليحج مصطحبا معه تلميذه وصديقه أبا العباس المرسي، وفي هذا الوادي عند شاطئ البحر الأحمر قرب (عيذاب) جمع أصحابه ليلة وفاته واوصاهم، ثم خلى بأبى العباس المرسى وحده وأوصاه، واختصه بما أختصه الله به من البركات،ثم وجه حديثه إلى أصحابه قائلا "اذا انا مت فعليكم بأبى العباس فإنه الخليفة من بعدى، وسيكون له بينكم مقام عظيم، وهو باب من أبواب الله سبحانه"وتابع: يقول الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه المدرسة الشاذلية الحديثة وامامها أبو الحسن الشاذلي، وقد كان للشيخ أولاد ذكور فلم يفكر في أن يستخلف أحدهم وانما استخلف من رآه أحق بالخلافة.