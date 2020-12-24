استمرار الحملات التفتيشية في منوف وشبين الكوم بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة منوف، برئاسة أشرف الليثي، وبالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين والجهات الأمنية، حملة تفتيشية مكبرة بقرى طملاي ودبركي، أسفرت عن ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانه داخل محلات الجزارة وختمها بأختام مزورة وعرضها للبيع.وجرى التحفظ على ما يقرب 150 كجم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة لأعمال شئونها في هذا الشأن.واستمرار لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بشن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة، قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبين الكوم بضبط 61 كجم لحوم منتهية الصلاحية، و120 صندوق بلاستيك به لحموم مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذا تحرير 5 محاضر لمزاولة النشاط بدون ترخيص.وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الامنية باستمرار تكثيف الحملات وتطبيق القانون على الجميع وعدم التهاون مع المخالفين.