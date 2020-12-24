«أوباي» تخطط للتوسع بشمال أفريقيا بعد نجاحها في نيجيريا

تخطط "أوباي"، وهي شركة نيجيرية ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية أسستها شركة "أوبرا"، لتوسيع عمليات خدمة المدفوعات إلى شمال أفريقيا في أوائل العام المقبل، بعد أن أدت القيود المرتبطة بوباء كورونا إلى ارتفاع كبير في المعاملات عبر منصتها.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المدير الإداري للشركة، إنياباسي أكبان، قوله في مقابلة من لاجوس إن حجم التسويات الشهرية على منصة أوباي نما إلى أربعة أضعاف تقريبا إلى 1.4 مليار دولار في نوفمبر مقابل 363 مليون دولار في يناير، حيث سعى الناس للحصول على خدمات مدفوعات بديلة خلال عمليات الإغلاق التي سببها فيروس كورونا.وقال أكبان، وهو أيضا ممثل الشركة: "نخطط للوصول إلى قيمة معاملات تبلغ نحو ملياري دولار بحلول نهاية هذا العام".وتابع: الشركة ستستفيد من شبكتها المكونة من 300 ألف وكيل غير متصل بالإنترنت لتعميق اعتماد خدمة المدفوعات الخاصة بها.وأكد أن الشركة تخطط الآن لدخول سوق شمال أفريقيا بعد نجاحها في أكبر دولة بالقارة من حيث عدد السكان.