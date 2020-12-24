بعد 5 أشهر في المشرحة.. تسليم رفات «شادي» غريق شاطئ النخيل لأهله

قرر نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شادي عبدلله التي لقي مصرعه غرقا بمياة البحر وتسليم الرفات لأهله من مشرحة كوم الدكة.وظلت الجثة عالقة في مياه البحر لأكثر من 14 يوما قيد البحث، وتم استخراجها وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي، وظلت 5 أشهر داخل المشرحة، لحسم قراره بشأن جثمانه من عدمه، وأكد أن الجثمان لغريق شاطئ النخيل بنسبة 98%، وأن الطب الشرعي أكد أن تحليل DNA الذي لم يجب حينها بشكل قاطع لتدهور أنسجة الجثمان الذي استغرق تحت مياه شاطئ النخيل أسبوعان.ومن جانب قال الدكتور رأفت حمزة، الأستاذ المساعد بقسم تدريب الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، أحد الغواصين المتطوعين، إنه بعد مرور 5 أشهر على حادث غرق شادي عبد الله، حسم الطب الشرعي قراره بشأن جثمانه الذي أكد أنه لغريق شاطئ النخيل بنسبة 98%.وأضاف "حمزة"، أن الطب الشرعي قال كلمته القاطعة مع تحليل DNA الذي لم يجب حينها بشكل قاطع لتدهور أنسجة الجثمان الذي استغرق تحت مياه شاطئ النخيل 14 يوما.وتابع أن الطب الشرعي يعتمد على 14 متغيرًا يحدد فيهم ما إذا كان جثمان الفقيد لصاحبه من عدمه، تلك المتغيرات التي ترتبط بظروف الوفاة والطبيعة الجغرافية بجانب تحليل DNA ليحسم القرار بشأن جثمان الغريق.وقال رامي المنسي، نجل عم المتوفي، أنه تم إنهاء إجراءات النيابة وفي طريقهم لاستلام الرفات من مشرحة كوم الدكة لدفنها بمقابر العائلة بقرية النجيلة"، لافتًا إلى أن والد شادي لم يعلم بنتيجة العينة الثانية سوي اليوم.كانت النيابة، أمرت بسرعة استعجال نتائج تحليل البصمة الوراثية الـDNA للجثمان الذي عُثر عليه بشاطئ النخيل في العجمي "دون رأس، وعبارة عن هيكل عظمي"؛ لبيان إن كانت جثة المدعو "شادي عبدالله عثمان زغمار"، 17 سنة، ضحية شاطئ النخيل، من عدمه.قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وأخذ عينة وراثية من أهلية المتوفى، وطلب إجراء تحليل الحمض النووي "DNA"، للتأكد من أن الجثة المستخرجة للشاب الغريق منذ 14 يومًا في مياه البحر بالشاطئ.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بالعثور على أجزاء من جثة بلا رأس وغير واضحة المعالم أمام شارع ٢٥ والحاجز الثاني للأمواج، بعد غرق 12 شخصا أثناء استحمامهم بمياه شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، وتم انتشال جميع الجثث وظلت جثة المجني عليه عالقة لأكثر من 14 يوما بمياه البحر.