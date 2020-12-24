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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وزير النقل يصل البحر الأحمر لتفقد ميناء سفاجا وبعض مشروعات الطرق

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
جريدة الدستور
علي عواد
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يصل الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إلى محافظة البحر الأحمر بعد قليل؛ لتفقد ميناء سفاجا وطريق «سفاجا- قنا»، وذلك في جولة سريعة تستغرق بضع ساعات.

وقال مصدر لـ«الدستور»، إن جولة وزير النقل تبدأ من ميناء سفاجا البحري لتفقد بعض الأعمال بالميناء، ثم طريق «سفاجا- قنا»؛ للوقوف علي ىأعمال التجديد والتطوير به.

وأشار المصدر، إلى أنه من المتوقع أن يزور وزير النقل ميناء الغردقة البحري، ثم يعود بعدها إلى القاهرة عصر اليوم.

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