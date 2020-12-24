وزير النقل يصل البحر الأحمر لتفقد ميناء سفاجا وبعض مشروعات الطرق
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
علي عوادطباعة
يصل الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إلى محافظة البحر الأحمر بعد قليل؛ لتفقد ميناء سفاجا وطريق «سفاجا- قنا»، وذلك في جولة سريعة تستغرق بضع ساعات.
وقال مصدر لـ«الدستور»، إن جولة وزير النقل تبدأ من ميناء سفاجا البحري لتفقد بعض الأعمال بالميناء، ثم طريق «سفاجا- قنا»؛ للوقوف علي ىأعمال التجديد والتطوير به.
وأشار المصدر، إلى أنه من المتوقع أن يزور وزير النقل ميناء الغردقة البحري، ثم يعود بعدها إلى القاهرة عصر اليوم.
وقال مصدر لـ«الدستور»، إن جولة وزير النقل تبدأ من ميناء سفاجا البحري لتفقد بعض الأعمال بالميناء، ثم طريق «سفاجا- قنا»؛ للوقوف علي ىأعمال التجديد والتطوير به.
وأشار المصدر، إلى أنه من المتوقع أن يزور وزير النقل ميناء الغردقة البحري، ثم يعود بعدها إلى القاهرة عصر اليوم.