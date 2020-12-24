بمليون دولار.. سيارة فارهة من ميزانية الدولة لرئيس بلدية تركية

اشترى رئيس بلدية «كاتشي أوران» بأنقرة، سيارة فارهة على حساب ميزانية الدولة، تخطى سعرها المليون دولار، وفقا لما صرح به ديوان المحاسبة التركي.وقال ديوان المحاسبة، أن رئيس البلدية التابع لحزب العدالة والتنمية - الحزب الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان-، اشترى السيارة «أودي آي- 6»، من خلال شركة تسويق سلع غذائية تابعة للبلدية، فيما بررت البلدية أمر شراء السيارة الفارهة لعدم تمهيد الشوارع وصعوبة جغرافية المنطقة.يأتي هذا في الوقت الذي انتشرت فيه مجموعة من الصور، تظهر أتراكا وهم يبحثون عن الطعام في القمامة.