محافظ أسيوط: إقامة وحدة إسعاف ومعهد أزهري في القرى

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة خلال جلسته لشهر ديسمبر عن تخصيص قطع أراضي لإقامة وحدة إسعاف بقرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط وإنشاء معهد أزهري بقرية المطمر بمركز ساحل سليم وإقامة محطة وسيطة بناحية عرب العوامر، إنشاء مدرسة ابتدائية بناحية مركز الغنايم شرق ومحطة رفع صرف صحي بقرية كوم أبوشيل بمركز أبنوب، بعد استيفاء باقي الإجراءات القانونية للتخصيص.ووافق المجلس التنفيذى للمحافظة، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 171 متر لإقامة وحدة إسعاف عليها بزمام قرية بني عدي البحرية بمركز منفلوط وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 11 قيراطا و7 أسهم بناحية المطمر بمركز ساحل سليم لإقامة معهد أزهري عليها تلبية لاحتياجات القرية والقرى المجاورة، فضلًا عن الموافقة على إقامة محطة وسيطة على مساحة 1 فدان و3 قيراط و22 سهم بناحية عرب العوامر، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض على مساحة 7 قيراط و2 سهم لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها بناحية قرية كوم أبوشيل بمركز أبنوب وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 15 قيراط و9 أسهم لإقامة مدرسة ابتدائية عليها بناحية مركز الغنايم شرق، على أن يتم استكمال باقي إجراءات التخصيص وفقًا للقانون لافتًا إلى أن قرارات التخصيص تم الموافقة عليها وفقًا لاحتياجات القرى والمراكز واستجابة لطلبات المواطنين وبالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.