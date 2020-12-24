تجديد حبس متهم بالتنقيب عن الآثار في بولاق أبوالعلا 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، تجديد حبس شخص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم بولاق أبوالعلا.كما طالبت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه، ووجهت للمتهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون.البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، تُفيد بقيام شخص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بالعقار المشار إليه) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بمدخل العقار بالطابق الأرضي، وعثر بداخله على حفرة (قطرها 3 أمتار بعمق 3 أمتار) ووجود ممر بنهاية الحفرة بطول (5 أمتار) وأدوات التنقيب.وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، بالاشتراك مع مالك العقار "عاطل - مقيم بدائرة القسم، هارب"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.