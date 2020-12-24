هولندا تتجاوز 731 ألف إصابة بكورونا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 731 ألفا و902 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى عشرة آلاف و825، وتعافى 8802 من المصابين.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 43 أسبوعا.