حبس لصوص المساكن في مدينة نصر 4 أيام

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الخميس، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة الوحدات السكنية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم ثان مدينة نصر من ضبط "محمود.ق.ع" 54 سنة، نقاش، ومقيم روض الفرج "مسجل خطر" سرقات عامة فئة ب والسابق اتهامة فى 26 قضية، و"إبراهيم. ر. ز" 41 سنة، ميكانيكى، ومقيم الجيزة "مسجل خطر" فئة ب والسابق اتهامه في 7 قضايا، كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع.وبمناقشتهم تبين قيامهم بالسرقة من مناطق مختلفة، وإجمالى المسروقات عبارة عن 14 ألف جنيه، 2 ماكينة فيزا للبنك الاهلى والبنك القطرى من داخل فرع معمل للتحاليل بمدينة نصر، وخزينة حديدية بداخلها 18 ألف جنيه، وجهاز لاب توب، 3 كراتين داخلها أدوات إطفاء حريق من داخل شركة بمدينة نصر، و23 غويشة (مشغولات ذهبية من داخل مسكن بمدينة نصر، ومبلغ مالى 7000 جنية من داخل معمل تحاليل بالجيزة، و9000 جنية مبلغ مالى من داخل شركة بالجيزة، و6000 جنيه من داخل شركة بمدينة نصر، و7000 جنيه وجهاز d v r من داخل شركة بالجيزة.وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.