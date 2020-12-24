شعب إيبارشية سيدني يُوافق على مسودة تعديل الدستور

أعلنت لجنة الأمناء لإيبارشية سيدني وتوابعها، والمعينة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد والنائب البابوى للإيبارشية، النتائج التى أسفرت عن استطلاع الرأي ودراسة المقترحات في مسودة تعديل دستور الإيبارشية، والتي جاءت بالموافقة على التعديلات بنسبة ٨٣٪؜ من مجموع الذين استطلعت آراؤهم على مدار الشهرين الماضيين.ومن أهم هذه التعديلات الأساسية المادة الخاصة بأموال وممتلكات الإيبارشية والتى بمقتضاها سيتم تعديلها من الوصي الوحيد (الأنبا دانييل أسقف سيدني وتوابعها) إلى لجنة أوصياء.وأضاف البيان، أنه على مدار شهرين تم الإجتماع بعدد من أبناء، كهنة، لجان كنائس الإيبارشية سواء كان بصورة فردية أو جماعية؛ لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية.وتابعت «وقدمت اللجنة نسخة من مسودة الدستور النهائية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسوف تقوم اللجنة بإطلاع أبناء الإيبارشية على توصيات وقرارات قداسة البابا فور صدروها.وأنهت اللجنة بيانها بتقديم الشكر لجميع الذين تقدموا بمقترحاتهم وإبداء آرائهم.