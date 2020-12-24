اليوم.. نواب شرق وغرب الدلتا يتسلمون كارنيهات عضوية المجلس

تواصل الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزى، اليوم الخميس 24 ديسمبر، استقبال نواب قائمة شرق وغرب الدلتا، والبالغ عددهم 84 نائبا، لاستلام كارنيهات العضوية والحقيبة البرلمانية.وكانت قد استقبلت الأمانة العامة بالبهو الفرعوني بالمجلس، نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، في إجراءات احترازية مشددة لمنع التزاحم ومراعاة للإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة النواب والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين المتواجدين أثناء حفل الاستقبال.