الجيش الإثيوبى: مقتل 42 شخصا شاركوا فى قتل مدنيين غرب البلاد

أعلن الجيش الإثيوبي، اليوم الخميس، قتل 42 شخصا شاركوا في قتل مدنيين في ميتيكل غرب البلاد.يأتي هذا فيما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الخميس عن نشر قوات على حدود السودان.يأتي هذا في أعقاب فشل المفاوضات الحدودية بين السودان وإثيوبيا.وتجددت الاشتباكات في منطقة جبل أبوطيور التي أعلن الجيش قبل أيام تطهيرها من الميليشيات الإثيوبية والسيطرة عليها.يأتي هذا التطور في وقت أعاد بعض المراقبين تعثر تلك المفاوضات إلى ملف سد النهضة الذي شهد مؤخرًا موقفا متشددا من قبل السودان مقابل التعنت الإثيوبي.