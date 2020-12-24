تقرير: «شهر عسل» أردوغان في إفريقيا سينتهي قريبا

قالت صحيفة "أفريكا تايمز الإلكترونية"، إن شهر عسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أفريقيا سينتهي قريبا، مشيرة إلى أن المعارضة الصومالية تطالب أنقرة بوقف تعاونها العسكري في البلاد، بعد شعورها بالخوف من استيلاء نظام أردوغان على السلطة باستخدام العنف في الأشهر المقبلة.ولفتت الصحيفة، إلى أن تركيا تحاول منذ ما يقرب من عشر سنوات تعزيز نفوذها العسكري في إفريقيا، وخصوصا الصومال، مضيفة إنه بين عامي 2009 و2014، ارتفع إنفاق المساعدات التركية في إفريقيا بشكل كبير من حوالي 31 مليون دولار إلى 400 مليون دولار سنويًا، جزء كبير من هذه الأموال (يقدر بنحو مليار دولار بحلول عام 2018) ذهب إلى الصومال وحدها.وتابعت إنه منذ زيارة أردوغان الشهيرة إلى مقديشو في أغسطس 2011، أنفقت الحكومة التركية بسخاء لتمويل مشاريع التنمية في الصومال مثل البنية التحتية ووسائل النقل والمواصلات وتطوير المدارس، كما تدير شركات تركية كلا من مطار مقديشو الرئيسي والميناء البحري الرئيسي في البلاد.وقالت الصحيفة إنه على الرغم من تلك التمويلات الضخمة، بدأت المعارضة- والرأي العام بشكل عام- في الصومال تشعر بأن التدخل التركي والنفوذ المتزايد لأنقرة في أفريقيا من الممكن أن يؤثر بالسلب على المسار الديمقراطي بالبلاد.وأضافت أن المعارضة الصومالية تواصلت بشكل مباشر مع السفارة التركية في مقديشو، وطالبت أنقرة بوقف تمويل تمويل القوات الخاصة الصومالية المعروفة باسم هارماعد (الفهد)، التي دربتها تركيا، ومنع إرسال شحنة الأسلحة الموجهة لها.ووصفت "أفريكا تايمز" تلك الخطوة بأنها رسالة تعبر عن مخاوف المعارضة الصومالية من أن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد قد يستخدم "هارماعد" لاختطاف العملية الانتخابية في البلاد، في ظل تزايد الدور المركزي للحكومة التركية في تدريب وتجهيز القوات العسكرية والشرطة الصومالية.واختتمت الصحيفة تقريرها: "التواصل الدبلوماسي لأردوغان في جميع أنحاء إفريقيا قد يكون ضمن أحد أهداف الرئيس التركي لتحقيق حلم العثمانية الجديدة، فقد تكون الصومال أحد أهم بوابات تركيا إلى المغرب العربي وأفريقيا، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته تركيا في مشاركتها في المشاريع التنموية للصومال".