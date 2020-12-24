مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع بـ 0.54%
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
وكالاتطباعة
صعدت الأسهم اليابانية اليوم الخميس، حيث ربحت أسهم شركات صناعة الآلات الثقيلة، على خلفية تحول في السياسة نحو طاقة أكثر نظافة.
وارتفع صعد مؤشر الأسهم القياسي الياباني نيكي 0.54 % إلى 26668.35 نقطة، ليزداد قربًا من ذروة يوم الإثنين، عند 26905 نقطة، والذي كان أعلى مستوياته منذ أوائل 1991.
وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.51 % إلى 1774.27 نقطة.
وارتفع صعد مؤشر الأسهم القياسي الياباني نيكي 0.54 % إلى 26668.35 نقطة، ليزداد قربًا من ذروة يوم الإثنين، عند 26905 نقطة، والذي كان أعلى مستوياته منذ أوائل 1991.
وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.51 % إلى 1774.27 نقطة.