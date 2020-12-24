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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«بيج رامي» يصل القاهرة ظهر اليوم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:11 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
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يستقبل مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الخميس، البطل المصري رامي السبيعي «بيج رامي»، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية على متن رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك رقم MS986، عقب حصوله على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبيين المحترفين في اللعبة.

ومن المقرر أن تصل طائرة شركة مصر للطيران قادمة من مطار جون كيندي بولاية نيويورك إلى القاهرة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الخميس بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، حيث سيتم استقباله بالورود من جانب العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة ومصر للطيران.

وكان البطل المصري رامي السبيعي الشهير بـ«بيج رامي»، قد حصل على المركز الأول ببطولة العالم «مستر أولمبيا 2020»، كأول مصري وثاني عربي في التاريخ يحقق اللقب.

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