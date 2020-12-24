ارتفاع إصابات كورونا في إيطاليا لـ 1.99 مليون

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 1.99 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إيطاليا بلغ 70395 حالة، وتعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 1.32 مليون شخص من المصابين.وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 46 أسبوعا.