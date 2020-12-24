الكشف على 295 مواطنًا بمستشفى الداخلة ضمن «100 مليون صحة»

أكد الدكتور محمد رشاد مدير مستشفى الداخلة العام، اليوم الخميس، أنه تم الكشف على 295 مواطنا، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تم تنفيذها بمحافظة الوادي الجديد.وأضاف رشاد أنه بناء على تعليمات الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، تم الكشف على 295 مواطنا بجميع التخصصات ليشمل الكشف109 حالات بالعيادات الخارجية، 38 آشعة عادية، 20 آشعة مقطعية، 80 حالة بالاستقبال، 2 قسم الحضانة، 8 قسم الأطفال، 7 قسم النساء والتوليد، 7 قسم باطنة حريم، 6 قسم جراحة حريم، 18 قسم الرجال.وأوضح رشاد أن الكشف والفحوصات مستمرة للكشف عن الأمراض المزمنة وغير السارية وللاطمئنان على صحة المواطنين.