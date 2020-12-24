الكويت تطلق حملة التلقيح ضد كورونا

افتتح رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بتلقيه أول جرعة للقاح.وأعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الكويتية، عبد الله البدر، الأسبوع الماضي عن إصدار الوزارة ترخيص استخدام الطوارئ للقاح "فايزر بيونتك" المضاد لفيروس كورونا.وبحسب مصادر صحيفة "القبس" الكويتية، فإن توزيع اللقاح سيكون على حسب عدد السكان وأن السلطات الصحية على اتصال مستمر مع الشركة المصنعة لمعرفة كيفية وصول الدفعات، موضحة أن الكميات والأعداد تحدد من قبل الشركة وفق التوزيع العادل بين البلدان.