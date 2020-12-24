ارتفاع إصابات كورونا في فرنسا لـ 2.56 مليون

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 2.56 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 62098 حالة، وتعافي من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا 193 ألفا و192 شخصا من المصابين.وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 47 أسبوعا.