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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الرقابة الصحية» تزور شفاء الأورمان وتنظم محاضرات للتوعية بمعايير الاعتماد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:07 ص
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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صرح الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن المعايير المصرية التي وضعتها الهيئة للمستشفيات والمعامل والتي تتوافق مع  المعايير العالمية، وُضعت بأيدي خبراء مصريين لتغطي كل الجوانب الإدارية والفنية والمهنية لتقديم الخدمة الطبية لضمان أعلى مستوى من الجودة التي يحصل عليها المواطن.

وأكد أهمية تكاتف شركاء النجاح والعمل سويا لتطوير منظومة الصحة في مصر، مشيدا بالدور التكاملي الذي يقوم به القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمحافظة الأقصر، حيث نظم وفد الهيئة بقيادة الدكتور اشرف اسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتور اسلام ابو يوسف نائب رئيس الهيئة، زيارة لمستشفى شفاء الأورمان على مدار ثلاثة أيام لعقد برنامج تهيئة تضمن سلسلة من المحاضرات التعريفية بمعايير الاعتماد الخاصة بالمستشفيات للعاملين من الإداريين والفنيين بمختلف أقسام المستشفى وذلك في اطار تجهيزها للحصول على الاعتماد.

وخلال البرنامج قام الدكتور اسلام ابو يوسف نائب رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة بتقديم شرحا للآليات والمتطلبات الخاصة بتسجيل المنشآت الطبية من أجل الاعتماد والدور الذي تقوم الهيئة في مساعدة المنشآت الطبية في تطبيق هذه المعايير.

واستعرض اليوم الأول المعايير الخاصة بسلامة المريض منذ لحظة دخوله إلى المستشفى وتنقله من مستوى رعاية إلى آخر وحتى خروجه.. كما تناول المعايير الخاصة بالخدمات التشخيصية والمساعدة وآليات مكافحة ومنع انتشار العدوى.. وكذلك ما يتعلق بالجراحة والتخدير وتجهيز المريض لإجراء عملية جراحية أو إجراء تداخلي.

أما اليوم الثاني فقد ركز وفد الهيئة على شرح المعايير الخاصة بالمؤسسة والتي تضمن توافر بيئة صحية آمنة وفعالة مثل سلامة البيئة والمنشآت وإدارة وسلامة الدواء  وحوكمة المؤسسة إلى جانب المعايير الخاصة بإدارة الموارد البشرية والمسؤولية المجتمعية للمستشفى.

وشهد اليوم الثالث إقامة ورشة عمل لمختلف إدارات المستشفى تناولت شرحا لأدوات التقييم الذاتي ورحلة تتبع لمحاكاة نموذج تقديم الخدمة الطبية بعد تطبيق معايير الجودة من منظوري النظام والمريض.

ومن ناحية أخرى.. نظمت الهيئة دورة متخصصة للتوعية والتعريف بمعايير الاعتماد الخاصة بمعامل التحاليل الطبية والمستشفيات استقبل خلالها وفد الهيئة كافة الاستفسارات الخاصة بتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها وكيفية رفع كفاءتها.

وخلال كلمته الافتتاحية الدورة التي حضرها عددا كبيرا من ممثلي المستشفيات والمعامل بالمحافظة، أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة أن الجودة وتحسين الأداء هما السبيل الأساسي للتميز وأن الهيئة لا يقتصر دورها على إصدار المعايير فقط ولا تستهدف المراقبة للبحث عن الخطأ والمعاقبة وانما المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بالمعايير وضمان استمرار الجودة لكي نصل إلى الأداء الأمثل والمستوى الذي يجعل من الجودة جزءا أساسيا من ثقافة المؤسسة الطبية.

وفيما يتعلق بالتسجيل أوضح الدكتور السيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة، أن متطلبات التسجيل تمثل الحد الأدنى من الجودة والسلامة والتطابق لأي منشأة ترغب في إدراجها في نظام التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن التسجيل يعد خطوة أولى والخطوة الثانية هي الاعتماد وأنه من المتوقع أن يحافظ المعمل أو المستشفى على نفس مستوى الجودة المتحقق أثناء زيارة التسجيل أو تحسنه.

كما قدم الدكتور العقدة شرحا مكثفا للمعايير العامة المتعلقة بسلامة المريض وكذلك المعايير الخاصة بسلامة البيئة والمنشآت وما يخص جاهزية المستشفى لضمان سلامة المريض والأطقم الطبية، مؤكدا أن متطلبات السلامة لا علاقة لها بالخدمات الفندقية التي تقدمها بعض المستشفيات.

كما استعرضت الدكتورة نوران الغندور المعايير الخاصة بادارة وسلامة الدواء والتي تشمل كل ما يتعلق بالتعامل مع الأدوية بداية من شرائها وحتى صرفها، مشيرة إلى الوضع الكارثي الذي يمكن أن ينتج عن الخلل في إدارة هذه المنظومة.

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