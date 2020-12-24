رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن نشر قوات على حدود السودان

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، نشر قوات في "بني شنقول غومز" بعد مقتل أكثر من 100 شخص في هجوم بالإقليم الواقع غرب البلاد على حدود السودان.ونقلت وكالة رويترز اليوم الخميس، عن أبي أحمد، قوله على "تويتر": "مذبحة المدنيين في منطقة بني شنقول غومز مأساوية للغاية.. ولحل الأسباب الجذرية للمشكلة، قررت الحكومة نشر القوة اللازمة".وذكرت وكالة أنباء تابعة للدولة أن السلطات الإثيوبية اعتقلت خمسة مسؤولين محليين رفيعي المستوى على صلة بالأمن في المنطقة.وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية أن مسلحين أطلقوا النار في منطقة بولين في الإقليم الواقع غرب إثيوبيا واضرموا النار في منازل السكان وهم نيام، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.وقال سكان المنطقة إن عشرات الأشخاص قتلوا في أحدث أعمال عنف دامية بين جماعات عرقية متناحرة في المنطقة.