نوال الزغبي تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت الزغبي، من احدث جلسة تصوير لها بجانب شجرة الكريسماس مرتدية فستانا أحمر، وعلقت قائلة: "Merry Christmas "، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر إنستجرام.وكانت نوال الزغبى روجت لأغنيتها الجديدة، حين أكدت أنها ستطرحها في أقرب وقت ممكن، حيث غردت نوال عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "عارفة قديش إنتوا متشوقين لتنزل أغنية جديدة.. بس بوعدكن إنو بأقرب وقت".