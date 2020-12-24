كبير الديمقراطيين يدعو بومبيو لاطلاع الكونجرس على عملية الاختراق

شدد كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور بوب مينينديز، على ضرورة اطلاع وزير الخارجية مايك بومبيو أعضاء مجلس الشيوخ على عملية الاختراق لشركة "SolarWinds" من قبل قراصنة روس مشتبه بهم وتأثيرها على وزارة الخارجية.وقال كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، من الأهمية بمكان أن تتلقى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إيجازًا عن مدى الاختراق الأمني والجهود التي تبذلها الوزارة للتخفيف من آثاره والدفاع ضد الهجمات المستقبلية".وتابع " مينينديز": "علاوة على ذلك، من الضروري أن تفهم القطاعات الحيوية داخل البلاد والجمهور الأمريكي على نطاق أوسع طبيعة التهديد الذي تواجهه أمتنا من الكرملين، واستغلالهم المستمر للفضاء الإلكتروني والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أهدافهم الخبيثة "وأضاف "في حين أن العديد من الوكالات الحكومية الأخرى التي كانت ضحايا هذا الانتهاك للأمن السيبراني اعترفت علنًا بتعرضها للهجوم، إلا أن وزارة الخارجية التزمت الصمت حتى الآن بشأن ما إذا كانت أنظمة الكمبيوتر والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها قد تعرضت للاختراق".