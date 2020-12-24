مصر للطيران تسير 47 رحلة جوية بمطار القاهرة اليوم

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الخميس 47 رحلة جوية إلى كل من تورنتو، بيروت، أكرا، ندجامينا، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، موسكو، باريس، اسطنبول، بروكسل، دبي، نيويورك، أثينا، فرانكفورت، ميلانو، بغداد، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، و10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4582 راكبًا.وأكدت مصر للطيران التزامها التام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الركاب وللحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر والعودة وعلى متن الطائرات لضمان أفضل خدمة مقدمة للعملاء بكل وسائل الراحة والأمان.