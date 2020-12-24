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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تنفي اتهامات ترامب بالهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:03 ص
جريدة الدستور
وكالات
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نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن طهران كانت وراء هجوم صاروخي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد هذا الأسبوع.

وكتب ظريف على تويتر: "تعريض مواطنيك للخطر في الخارج لن يصرف الانتباه عن الإخفاقات الكارثية في الداخل".

وكان ترامب قد قال على تويتر أمس الأربعاء إن الصواريخ التي سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد يوم الأحد في هجوم استهدف السفارة الأمريكية جاءت من إيران و"نحن نسمع أحاديث عن هجمات أخرى على الأمريكيين في العراق".

وأضاف ترامب "نصيحة ودية لإيران: إذا قُتل أمريكي واحد فسوف أحمل إيران المسؤولية. عليكم أن تفكروا في الأمر".

وقال الجيش العراقي إن "جماعة خارجة عن القانون" هي المسؤولة عن الهجوم الذي سبب خسائر مادية طفيفة.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لرويترز إن كبار مسؤولي الأمن القومي اتفقوا أمس على عدة خيارات لعرضها على ترامب بهدف ردع أي هجوم يستهدف العسكريين أو الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق.

ولم يوضح المسؤول ما هي هذه الخيارات أو ما إذا كانت تشمل عملا عسكريا.

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