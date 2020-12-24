نمو الاقتصاد الهولندي بأكثر من التقديرات الأولية في الربع الثالث

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة اليوم الخميس، نمو الاقتصاد الهولندي خلال الربع الثالث من العام الحالي بأكثر من التقديرات الأولية.وبحسب البيانات النهائية، سجل اقتصاد هولندا نموا بمعدل 7.8 % في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني، بعد انكماش ربع سنوي بمعدل 8.5 % خلال الربع الثاني، وكانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بمعدل 7.7 % فقط.وفي نفس الوقت، سجل الاقتصاد الهولندي خلال الربع الثالث انكماشا على أساس سنوي بمعدل 2.5 % بعد انكماش بمعدل 9.4 % سنويا خلال الربع الثاني.وأظهرت البيانات النهائية تراجع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثالث وارتفاع معدل نمو الإنفاق الحكومي مقارنة بالتقديرات الأولية.وذكرت البيانات أن الإنفاق الاستهلاكي سجل نموا ربع سنوي بمعدل 8.9% في حين سجل الإنفاق الحكومي نموا بمعدل 7.2 % خلال الربع الثالث.كما أشارت البيانات إلى ارتفاع عدد العاملين في هولندا خلال الربع الثالث بمقدار 165 ألف عامل مقارنة بالربع الثاني.