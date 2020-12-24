جامعة الأزهر تدشن دورة تدريبية بعنوان «أنت أقوى من المخدرات»

دشن اليوم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، مبادرة "أنت أقوى من المخدرات"، والتي تنظمها الجامعة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن تنظيم هذة الدورة التدريبية يأتى فى إطار جهود الجامعة لتوعية الطلاب والمجتمع بمخاطر الإدمان واثرة الفتاك على الفرد والمجتمع، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من عقد هذة الدورات في كافة فروع جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وهذا يأتي في إطار رسالة جامعة الأزهر للحفاظ على الفرد والمجتمع.