رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الإيرانية: واشنطن تسعى لإثارة الفتن والتوترات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:49 ص
الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية
أمينة ذكى
طباعة
اتهمت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة وشركاءها في المنطقة بأنهم يسعون إلى زيادة التوتر وإثارة الفتن الجديدة، وأضافت: على النظام الأمريكي استخدام سيناريوهات أكثر منطقية لتبرير فتنه التي يسعى إليها.

وردت الخارجية الإيرانية على الاتهامات الأمريكية لها، بقولها: نكرر رفضنا أي استهداف للأماكن الديبلوماسية والسكنية، واعتبرت أن الاتهامات الأمريكية تهدف إلى التغطية على الظروف الصعبة التي يجد ترامب نفسه فيها، وأضافت أن تلك الاتهامات الأخيرة لإيران مكررة ولا أساس لها من الصحة ومفبركة من قبل البيت الأبيض.

وتابعت الخارجية الإيرانية: أن الحكومة الأمريكية مسؤولة عن عواقب أي عمل غير حكيم تقوم به في المرحلة الحاليى، وكررت على أن رد إيران على "الإرهاب الأمريكي" واضح وشجاع وفي مستواه المناسب، محذرة الرئيس الأمريكي من خوض المغامرات الخطيرة في الأيام الأخيرة من وجوده في البيت الأبيض.

موضوعات متعلقة

موعد صرف المعاشات هذا الشهر

«السيناريو الأسود».. الحكومة تؤكد: سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال أيام قليلة

وزيرة الصحة: نعيش أسبوع «ذروة كورونا».. و3 محافظات تتصدر الإصابات

في اجتماع «غير معلن».. وزير الرياضة يطمئن فرجاني ساسي

الصور

image description

إنهاء خصومة ثارية بين أبناء عمومة بساحل سليم في أسيوط

image description

العروسة «سونسن» من داخل بيتها قبل الزواج (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل ترميم الآثار

image description

منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد جاهزية المستشفيات لمواجهة كورونا

الأكثر قراءة

«الوزراء»: سنطبق الإغلاق الجزئي مرة أخرى في هذه الحالة (فيديو)

«السيناريو الأسود».. الحكومة تؤكد: سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال أيام قليلة

في اجتماع «غير معلن».. وزير الرياضة يطمئن فرجاني ساسي

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجوال ليلة رأس السنة (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

image description

6 أعضاء جدد ينضمون لقائمة النواب المصابين بكورونا (انفوجراف)

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

هنادى مهنا: أقدم أكثر من أغنية بـ«الإنجليزى» خلال الفترة المقبلة (حوار)

منوعات

معهد برازيلى: لقاح «كورونافاك» الصينى فعّال

تايوان تلغى مناسبة سياحية بسبب كورونا

فقدان سفينة صيد على متنها 6 أفراد فى اليابان

مواعيد القطارات اليوم الخميس 24-12-2020

أيام زمان

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

عزيزة أمير أول منتجة في السينما تخدع يوسف وهبي للعمل في المسرح

فاكهة دخلت مصر في عهد محمد علي واختار اسمها.. تعرف عليها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ثم توبت
جلال حمام
يقذفون مصر بالحجارة.. وبيوتهم من زجاج
صفوت البياضي
كل عام جديد والعالم أجمع بسلام
أحمد بهاء الدين شعبان
كوارث.. وأرباح!
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «حكاية العمر كله» بسينما الهناجر.. الليلة

صدور كتاب «العوالم الكونية السبعة» عن دار الرافدين

معرض للفن التشكيلى وآخر للكتاب بمركز طلعت حرب الثقافى.. اليوم

باقة من أجمل الأعمال التراثية بقصر الأمير بشتاك.. الليلة