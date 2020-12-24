الخارجية الإيرانية: واشنطن تسعى لإثارة الفتن والتوترات

اتهمت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة وشركاءها في المنطقة بأنهم يسعون إلى زيادة التوتر وإثارة الفتن الجديدة، وأضافت: على النظام الأمريكي استخدام سيناريوهات أكثر منطقية لتبرير فتنه التي يسعى إليها.وردت الخارجية الإيرانية على الاتهامات الأمريكية لها، بقولها: نكرر رفضنا أي استهداف للأماكن الديبلوماسية والسكنية، واعتبرت أن الاتهامات الأمريكية تهدف إلى التغطية على الظروف الصعبة التي يجد ترامب نفسه فيها، وأضافت أن تلك الاتهامات الأخيرة لإيران مكررة ولا أساس لها من الصحة ومفبركة من قبل البيت الأبيض.وتابعت الخارجية الإيرانية: أن الحكومة الأمريكية مسؤولة عن عواقب أي عمل غير حكيم تقوم به في المرحلة الحاليى، وكررت على أن رد إيران على "الإرهاب الأمريكي" واضح وشجاع وفي مستواه المناسب، محذرة الرئيس الأمريكي من خوض المغامرات الخطيرة في الأيام الأخيرة من وجوده في البيت الأبيض.