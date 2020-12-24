اتهامات لأردوغان بالتورط فى نتيجة انتخابات «الدستورية»

طالب عزت أوزجانتش، المحامي الجنائي والبروفيسور التركي، بضرورة إعادة انتخابات محكمة الاستئناف العليا التي فاز فيها عرفان فيدان، بسبب عدم نزاهتها، وفقا لجريدة "زمان" التركية.وأوضح أوزجانتش، أحد من شارك في وضع القانون الجنائي التركي الحالي، أنه يجب إعادة انتخابات محكمة الاستئناف العليا، التي تعد "عتبة أولية" قبل التعيين في المحكمة الدستورية العليا، مطالبا الرئيس رجب طيب أردوغان بعدم الاختيار من بين الأشخاص الثلاثة المرشحين.وقال أوزجانتش: "مزاعم العار كانت متورطة في الانتخابات"، حيث غن عرفان فيدان الذي حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات، يعرف بأنه أقرب رجال القضاء التركي لأردوغان وأكثرهم تنفيذا لطلباته، خصوصا في مواجهة خصومه السياسيين.وتعني عضوية فيدان في المحكمة الدستورية سيطرة الرئيس على هذه المؤسسة القضائية، أي الهيمنة على الدولة، خصوصا أن أردوغان والمؤسسات القضائية والإدارية المرتبطة به أعاقوا جميع الانتخابات الفرعية التي قد تشكل أعضاء محكمة الاستئناف.وتأتي أهمية المحكمة الدستورية العليا في تركيا من السلطات التي تمتلكها، بداية من حقها في مراجعة أي عرض لتغيير الدستور، حتى فحص دستورية القوانين والمراسيم والأعمال التي يقوم بها البرلمان.