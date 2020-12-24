بعد نبرة التحدى.. أوردوغان يتراجع عن تصريحات ضد العقوبات الأمريكية

قال شبكة «سكاي نيوز»، في تقرير لها، إن ردود فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تغيرت كثيرًا، فبعدما اتسمت بالتحدي والنبرة العالية تجاه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، تغيرت لتصبح مغرقة في الدبلوماسية.وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات في وقت سابق من ديسمبر الجاري على تركيا؛ بسبب شراء الأخيرة منظومة صواريخ «إس-400» الروسية، وتزامنت العقوبات نفسها مع أخرى فرضها الاتحاد الأوروبي بسبب «أنشطتها الأحادية والاستفزازية» شرقي البحر المتوسط.وسارع أردوغان وكبار المسؤولين في حكومته إلى الرد على العقوبات بتصريحات تشدد على أن الخطوات الغربية «عدائية»، و«لن تثني أنقرة عن سياستها ولن تتراجع عنها»، وبدا أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد، لكن الأمر لم يكن كذلك.وقال أردوغان لنواب حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، إن أنقرة تأمل في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في العام الجديد، ولا نرى أن تعاوننا السياسي والاقتصادي والعسكري متعدد الأطراف «يقصد روسيا» بديلًا عن الأواصر المتأصلة التي تربطنا بالولايات المتحدة.