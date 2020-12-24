تركية تحاول الانتحار بسبب عدم قدرتها على شراء الخبز

حاولت سيدة تركية في مدينة التركية الانتحار، بسبب عدم قدرتها على شراء الخبز لأطفالها، وفقا لما نقل موقع 24 التركي.ووفقا للموقع فقد قالت المرأة قبل الانتحار: "أولادي في البيت جوعى، لا أستطيع جلب الخبز لهم، ولا أستطيع دفع الإيجار منذ شهور".وتابع موقع "تي 24" التركي: إن محاولة انتحار السيدة التركية، تكشف الفجوة الكبيرة بين حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، والمواطن.يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في تركيا، زهرة زمرد سلجوق، أن الفقر انعدم في تركيا، وقولها "يجب أن نفتخر بذلك".شاهد الفيديو من